تنفس محبو الهلال كافة من جهاز فني وجماهير الصعداء بعد أن باتت مشاركة النجم الدولي حامي عرين المنتخب السعودي والزعيم الكابتن عبدالله المعيوف بيد السيد رازفان بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به ومنعته من التواجد بخارطة الفريق بشكل رسمي بالمباريات الماضية.إذ أكدت الجماهير أنه بوجود الحارس عبدالله المعيوف «ما في خوف» كونه مصدر ثقة واطمئنان، وأن ذلك الأمر ليس تقليلاً من زميليه «الوطيان والجدعاني»، لكن تبقى الخبرة الطويلة والعريضة للمعيوف لها دور كبير في حماية المرمى الهلالي من أهداف محققة، وأن هناك أمثلة عديدة سواء مباريات محلية أو خارجية.