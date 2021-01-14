فرض فريق القادسية التعادل مع مضيفه الفيصلي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الخميس) على استاد مدينة المجمعة، وذلك في افتتاحية لقاءات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدرك فريق القادسية تعادلاً صعباً، وذلك بعد أن تقدم الفيصلي أولاً من ركلة جزاء عن طريق جوليو تفاريس (د:13)، وفي الشوط الثاني أدرك حسن العمري التعادل للقادسية من ركلة جزاء أيضاً محرزاً الهدف الأول لفريقه (د: 55).

وعاد الفيصلي للتقدم مجدداً عن طريق محترفه جليرمي (د:60)، وأدرك القادسية التعادل مرة أخرى برأسية وليد الشنقيطي (د:88)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة قفز القادسية للمركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما احتل الفيصلي المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.