واصل فريق الشباب مزاحمته للهلال على صدارة الدوري بعد فوزه على مضيفه العين بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الخميس) ضمن مواجهات الجولة الـ13 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة.

وسجل أهداف الشباب كريستيان جوانكا (هدفين 60، 90+4)، وعبدالله الحمدان (د: 81)، وبهذه النتيجة يصل الشباب للنقطة 25 متساوياً مع المتصدر الهلال ومحتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما تلقى العين خسارته الثالثة على التوالي والتاسعة في الدوري ليتجمد رصيده النقطي عند 10 نقاط وفي المركز الخامس عشر.