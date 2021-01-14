أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجاري 2020-2021.وحددت اللجنة السبت 30 يناير موعداً لانطلاق الجولة الـ16، على أن تختتم المسابقة بمباريات الجولة الـ30 يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021.وكانت لجنة المسابقات قد عقدت اجتماعات تنسيقية خلال الفترة الماضية مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي «الهلال» و«النصر» المشاركين في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي، إضافة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2021، وممثلي «الأهلي» و«الوحدة» المشاركين في النسخة نفسها، إلى جانب ممثل «الاتحاد» المتأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك في ما يخص مواجهاتهم في الدوري المتعلقة مع مشاركاتهم الأخرى في المسابقات المحلية والعربية والقارية.