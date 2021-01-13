أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، تجديد عقد مهاجم الفريق وهدافه التاريخي عمر السومة، لثلاثة مواسم قادمة تنتهي في عام 2024، بعد أن دخل السومة «فترة الـ6 أشهر»، قاطعة بذلك الطريق على بعض الأندية الراغبة في التعاقد معه.وكان السومة البالغ من العمر 31 عاما، بدأ مسيرته مع الأهلي في يوليو 2014، وحقق مع الفريق عددا من الألقاب أبرزها لقب بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين إلى جانب كأس ولي العهد والسوبر السعودي، وحقق لقب هداف دوري المحترفين 3 مرات في مسيرته مع الفريق، وأحرز بقميص الأهلي 171 هدفاً خلال 193 مباراة خاضها مع الفريق، وأصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين قبل عدة أيام.وخص السومة «عكاظ» بتصريح بعد لحظات من توقيعه العقد الجديد، أكد من خلاله سعادته بالاستمرار مع الأهلي، مشيراً إلى أن تأخر التجديد كان بسبب رغبته في معرفة خطط الإدارة والوضع العام بالنادي خلال السنوات الـ3 المقبلة، وأشار إلى أنه لم يكن يرغب بالخروج من الأهلي، متمنياً التوفيق للفريق في الاستحقاقات المقبلة.