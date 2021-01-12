واصل الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة (13) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بعد ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة، تلاها بتقسيمة على كامل الملعب، خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للقاء، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية. وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثلاثي سلمان الفرج والكوري هيون سو والحارس عبدالله المعيوف ‫بعد جاهزيتهم الكاملة وأصبحت مشاركتهم أمام الأهلي بيد المدرب رازفان.