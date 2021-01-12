نعت اللجنة الأولمبية السعودية الرئيس السابق للجنة في أعوام (1966-1968) و(1972-1974) عبدالرحمن بن عبدالله أبا الخيل، الذي انتقل إلى جوار ربه، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.من جانبه قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد -رحمه الله-، وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «عبدالرحمن بن عبدالله أبا الخيل، أحد روّاد الحركة الرياضية في المملكة.. ونعتز دوماً بما قدمه في خدمة وطننا».