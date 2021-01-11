نجح السائق القطري ناصر العطية في تحقيق فوزه الرابع في مراحل داكار السعودية 2021 بعد تصدره المرحلة الثامنة التي بدأت من سكاكا وانتهت في نيوم، في حين حلّ الإسباني كارلوس ساينز بالمركز الثاني بفارق 52 ثانية فقط، ثم الفرنسي ستيفان بيترهانسل في المركز الثالث.وواصل بيترهانسل تصدّر الترتيب العام لفئة السيارات بفارق 4 دقائق و50 ثانية عن العطية، ومن خلفهما حامل اللقب ساينز. وكانت جولة اليوم - التي امتدت لمسافة 709 كيلومترات، منها 375 كيلومترا مرحلة خاصة، هي المرحلة الماراثونية الأخيرة، إذ ستتمكن فرق الصيانة بعد ذلك من دخول المناطق المخصصة للعمل على المركبات وصيانتها.وفي فئة الدراجات النارية فاز التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو بالمرحلة الثامنة، وحلّ الأسترالي توبي برايس ثانياً بفارق دقيقة واحدة و5 ثوان، فيما جاء بطل نسخة 2020 الأمريكي ريكي برابيك في المركز الثالث، وبذلك يعزز التشيلي كورنيخو فلوريمو صدارة الترتيب العام لهذه الفئة.وفي فئة الدراجات الرباعية حقق الفرنسي ألكساندر جيرو المركز الأول بفارق دقيقة و12 ثانية عن الأرجنتيني مانويل أندوخار صاحب المركز الثاني، فيما حلّ التشيلي جيوفاني إنريكو ثالثاً بفارق دقيقة و17 ثانية عن جيرو. وواصل أندوخار صدارة الترتيب العام للفئة، ويأتي بعده جيرو وإنريكو في المركزين الثاني والثالث.وفي فئة الشاحنات واصلت روسيا اكتساح المراكز الثلاثة الأولى، حيث حافظ فريق المتسابق أنطون شيبالوف على نتائجة الجيدة وأنهى المرحلة في المركز الأول، وحلّ فريق أندري كارغينوف في المركز الثاني، بينما جاء فريق المتسابق ديميتري سوتنيكوف في المركز الثالث. وواصل سوتنيكوف احتلال صدارة الترتيب في الجدول العام للفئة وحلّ فريق شيبالوف ثانياً بفارق 43 دقيقة و28 ثانية عن المركز الأول، فيما بقي فريق آيرات مارديف في المركز الثالث.وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، جاء التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو أولاً، وأتى الروسي سيرجي كارياكين ثانياً بفارق 52 ثانية، والبرازيلي رينالدو فاريلا في المركز الثالث. وتحتل الولايات المتحدة المركزين الأول والثاني في الترتيب العام، إذ يأتي أوستن جينز أولاً ويليه مواطنه سيث كينتيرو، ويليهما التشيلي لوبيز كونتاردو ثالثاً.