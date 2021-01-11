يراقب المدرب كاريلي ومساعدوه مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري التي ستقام الساعة (10:00) مساء اليوم (الإثنين) ضمن إياب دور نصف النهائي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكان الإسماعيلي كسب لقاء الذهاب بنتيجة 0/‏1، وسيقوم المدرب كاريلي بتدوين أبرز النقاط الفنية عن الفريق الفائز، والذي سيتأهل لمواجهة الاتحاد في المباراة الختامية.من جانب آخر، يواجه الثنائي كريم الأحمدي وعبدالمجيد السواط خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة أبها يوم (الخميس) القادم على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.هذا وبدأ المدرب كاريلي تجهيز الفريق لمواجهة أبها القادمة أمس (الأحد) ولم يمنح اللاعبين راحة، وطالب اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات وحصد النقاط من أجل المنافسة على لقب الدوري، وسيجري اليوم (الإثنين) مناورة كروية سيعمد من خلالها لتحديد النهج الفني الذي سيلعب به أمام الخصم في المباراة القادمة.