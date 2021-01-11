على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية وضمن الحفل الـ43 وبعد عامين من انتصاره التاريخي بكأس ولي العهد، ومن المراكز المتأخرة وفي الشوط السابع من سباق اليوم على كأس أوروبا، عاد البطل «هيبو» لعبدالرحمن المخضوب إلى طريق الانتصارات بفوز فاجأ به الجميع في ظل المستويات المتذبذبة التي قدمها في الفترة الماضية، وكان في هذا السباق يسير في مؤخرة الخيل لما يزيد على 1400م، ليتقدم بعد ذلك متجاوزا كل المنافسين في الـ400 متر الأخيرة، ويتقدم بنحو 4 أطوال في تكتيك جديد من المدرب فهد المنعم الذي أبعد حصانه عن الأنظار، وقيادة أكثر من رائعة من الخيال عادل الفريدي من المسار الخارجي قاطعا مسافة 1800 متر بزمن قدره 1:52:26 دقيقة وحل في المركز الثاني «هواك» الذي لاحق هيبو دون جدوى، وثالثا جاء «أوكوير»، حيث تسلم أبناء المخضوب ومدرب الحصان وخياله الكأس من سفير جمهورية ألبانيا سامي شيبه.وكان قد توج حصان الـ4 سنوات يوم الجمعة «غملاس» لسلطان العماج بلقب بطل الميادين السعودية لعام 2021 ضمن الشوط الـ11 بمساهمة من نادي سباقات الخيل بجائزة مالية قدرها 300 ألف ريال، محققاً أول انتصاراته هذا الموسم بقيادة الخيال البنمي «أليكسس مورينو» قطعاً مسافة 2000 متر بزمن قدره 2:06:32 دقيقة، بفارق 11 طولاً عن «الحجرفي» صاحب المركز الثاني، فيما جاء «مشكل» في المرتبة الثالثة، وبدا السباق وكأنه تحضير قوي من المدرب سلطان بن جلال للحصان الذي سيشارك في البطولات الكبرى القادمة، وقد تسلم مالكه ومدربه وخياله الجائزة من أمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع.وبأداء مميز ومستوى متجدد ظفرت فرس السنوات الخمس «مصابيح» للأمير سعود بن سلمان بجائزة النادي التقديرية للمرة الثالثة بعد عام كامل من فوزها الثاني به، وكان على صهوتها الخيال محمد الدهام الذي ما زال يواصل تألقه ضمن هذا الموسم. وشكل الدهام وفرسه ثنائيا جيدا مع المدرب أحمد عبدالواحد، حيث تقدمت على أقرب منافسيها بنحو 6 أطوال في الشوط السادس، حيث قطعت مسافة 1200متر بزمن 1:12:35 دقيقة، وحل «يكتسح» في المركز الثاني، و«عتام» في المركز الثالث، وتسلم المدرب أحمد عبدالواحد والدهام الجائزة من أمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع.