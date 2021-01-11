تمكن يزيد الراجحي من تحقيق أول انتصاراته على الإطلاق في رالي داكار على أرض المملكة، بعد أن خطف المركز الأول في المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2021 التي انطلقت من حائل وانتهت في سكاكا، وامتدت مسافة 742 كيلومترا، منها 471 كيلومترا مرحلة خاصة.واستطاع الراجحي -الذي أنهى داكار السعودية 2020 رابعاً في الترتيب العام- خطف المركز الأول بزمن قدره 4 ساعات و21 دقيقة و59 ثانية متقدما على الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي حلّ ثانياً بفارق 48 ثانية، وحامل لقب النسخة الماضية الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثالث بفارق دقيقة و15 ثانية، والقطري ناصر العطية الذي اكتفى بالمركز الرابع بفارق دقيقتين و48 ثانية.وتعتبر المرحلة السابعة أولى المراحل الماراثونية، حيث يتوجب على المتنافسين العناية بمركباتهم وصيانتها بأنفسهم دون مساعدة الفريق الفني. واتسم المسار بالصعوبة، إذ كان هناك مزيج من الطرق السريعة والمتعرجة ومجموعة من الجبال الرملية وانتهى بهضاب صخرية.وأصبح الراجحي بهذا الانتصار -الذي يعد الأول له على أرض المملكة- في المركز الـ17 في الترتيب العام الذي يتصدره الفرنسي بيترهانسل، ويليه القطري ناصر العطية، ومن خلفهما حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينز.وقال الراجحي عقب فوزه بالمرحلة السابعة: «الحمد لله، أنهينا المرحلة في المركز الأول، لقد كانت مرحلةً جيدة، بذلنا أفضل ما لدينا وقدَّم ملّاحي ديرك فون عملًا جيدًا، رغم أننا عانينا من ثقبين في الإطارات، ولكننا تمكنّا من الضغط بقوة. كنا في نفس مُستوى كارلوس ساينز عندما تعرض أحد الإطارات لثقب بعد اجتياز أول 40 كيلومترًا من المرحلة، لم تكن الملاحة صعبة علينا. أريد أن أقدِّم أداءً جيدًا كل يوم وحسب، هذا هو هدفنا».واستمر الأداء القوي للسائقين السعوديين، إذ حقق صالح السيف المركز الثاني في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة بعد المرحلة السابعة، وحلّ خلف التشيلي فرانسيسكو كونتاردو الذي قطع خط النهاية في زمن وقدره 5 ساعات و15 دقيقة و34 ثانية. وتمكن البرازيلي رينالدو فاريلا من تحقيق المركز الثالث بفارق 7 دقائق و13 ثانية.