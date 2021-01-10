التقط متسابقو رالي داكار السعودية 2021 أنفاسهم اليوم، حيث توقف السباق ليومٍ من الراحة في حائل التي انتهت بها المرحلة السادسة أمس، ليحصل المشاركون على فرصةٍ للاستعداد للنصف الثاني من السباق والتخطيط لإستراتيجيتهم للمراحل المتبقية.وبدأ شكل المنافسة يتضح في الفئات المختلفة للسباق، ففي فئة السيارات تحتدم المنافسة بين الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل بطل رالي داكار سابقاً 13 مرة، ومن خلفه متأخراً بـ6 دقائق يأتي ملاحقه القطري ناصر العطية الذي عاد إلى المنافسة بعد مرحلةٍ أولى للنسيان حلّ فيها عاشراً، ثم الإسباني كارلوس ساينز بطل داكار السعودية 2020 الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام ولكن بفارق 40 دقيقة عن بيترهانسل.وفي فئة الدراجات النارية عاد الأسترالي توبي برايس إلى صدارة الترتيب العام بعد مرحلةٍ سادسةٍ شرسة أنهاها سابعاً، بينما تراجع الأرجنتيني كيفن بينافيديس إلى المركز الثاني، واحتلّ التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو المركز الثالث. وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في فئة الدراجات النارية، إذ لا يفصل برايس المتصدر عن ريكي برابيك بطل العام الماضي وصاحب الترتيب الـ13 حالياً سوى 20 دقيقة.وتشهد فئة الدراجات الرباعية سيطرةً أرجنتينية في المركزين الأول والثاني، حيث يتصدر نيكولاس كافيلياسو الترتيب العام، ويأتي مواطنه مانويل أندوخار في المركز الثاني، ثم الفرنسي ألكساندر جيرو في المركز الثالث، ولكن لا يزال التشيلي جيوفاني إنريكو في الصورة، حيث يأتي رابعاً بأقل من خمس دقائق عن جيرو.وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة يواصل الأمريكي الصاعد سيث كينتيرو البالغ من العمر 18 عاماً صناعة اسمه في داكار، بعد أن أصبح أصغر متسابق على الإطلاق في تاريخ داكار يفوز بإحدى مراحله، ويحتل الأمريكي المركز الثالث حالياً في الترتيب العام. وتشهد الفئة منافسة قوية على المراكز الأولى، إذ يتصدر البولندي آرون دومزالا صدارة الترتيب العام بفارق 40 ثانية عن الأمريكي أوستن جونز صاحب المركز الثاني.وتسيطر الفرق الروسية على فئة الشاحنات باحتلالها المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام، حيث يحتل فريق ديميتري سوتنيكوف المقدمة، متبوعاً بفرق مواطنيْه أنطون شيبالوف وآيرات مارديف. ورغم السيطرة الروسية على مراكز المنصة، إلا أن المنافسة لا تزال مستمرة، إذ يبتعد الثنائي التشيكي مارتن ماسيك وأليس لوبريس بفارق دقيقة واحدة وخمس دقائق على الترتيب عن مارديف صاحب المركز الثالث.وتتواصل مغامرة رالي داكار السعودية 2021 غداً بالمرحلة السابعة التي تبدأ من حائل وتنتهي في سكاكا. وتمتد هذه المرحلة الماراثونية لمسافة 737 كيلومترا، منها 471 كيلومترا مرحلة خاصة، وبسبب كونها مرحلةً ماراثونية فسيكون الدخول للمناطق المخصصة للعمل على المركبات ممنوعاً على أي شخصٍ آخر بخلاف المتنافسين.