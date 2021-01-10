علمت «عكاظ» من مصادرها أن النجم الهلالي هتان باهبري تلقى عرضين من ناديي النصر والفجيرة الإماراتيين من أجل الظفر بخدماته الفنية خلال فترة الانتقالات الشتوية، ويسعى الناديان الإماراتيان للحصول على خدمات باهبري بنظام الانتقال النهائي للنادي الاول، وعلى سبيل الإعارة للنادي الثاني.وأوضحت المصادر ذاتها أن نادي الشباب عرض على باهبري فكرة العودة مجددا للنادي مقابل تخفيض القيمة المادية لعقده الاحترافي، ورفض اللاعب وتمسك بالقيمة المادية التي يتقاضاها حاليا من خلال عقده مع نادي الهلال.وأشارت المصادر نفسها إلى أن المدرب رازفان لم يطلب من الإدارة الهلالية الاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الموسم الحالي لحاجته لخدماته الفنية، ولكن إن تحققت الفائدة المادية لنادي الهلال وباهبري فلا يمانع في رحيله رغم تبقي سنة كاملة في عقد اللاعب مع الزعيم.وأكدت المصادر المقربة من باهبري أنه يعيش حالة نفسية غير جيدة في ظل عدم منح المدرب الفرصة له بالمشاركة مع الفريق الهلالي بشكل كامل، وأن مشاركته لدقائق مع الفريق الكروي لا تسهم في تقديم اللاعب المستويات الفنية الجيدة، والمساهمة في تحقيق النتائج الإيجابية مع الزعيم، ويخشى من تأثر مستواه الفني جراء ذلك، خصوصا أنه خلال وجوده مع المنتخب السعودي يحظى بالثقة الفنية الكاملة من قبل المدرب رينارد ويقدم المستويات الفنية الجيدة ويعتبر أحد الأسماء التي يعتمد عليها ضمن مباريات المنتخب السعودي.يذكر أن باهبري حقق مع نادي الهلال 3 بطولات محليا؛ كأسي الملك ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخارجيا كأس دوري أبطال آسيا 2019، وشارك في مونديال كأس العالم للأندية في قطر 2019.