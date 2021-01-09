تترقب الجماهير القصيمية انطلاق لقاء الديربي والذي يجمع التعاون بالرائد مساء اليوم في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويعتبر «ديربي القصيم» أحد أبرز الديربيات في الدوري السعودي، وخلال المباريات الـ 5 الأخيرة في ديربي القصيم نجح الفريق التعاوني في تحقيق الفوز مرتين مقابل فوز واحد للرائد.وشهدت هذه الديربيات تسجيل 15 هدفاً، وهذا مؤشر إيجابي كبير إلى أن مباراة اليوم ستكون مثيرة وحافلة بالأهداف. وكان الرائد قد سجل 14 هدفاً والتعاون 13 هدفاً خلال الجولات الماضية هذا وقد تقاسم الفريقان مجموع هذه الأهداف الـ«15» حيث سجل «السكري» 9 أهداف فيما سجل «رائدالتحدي» 6 أهداف.وكانت النتائج على النحو التالي2018: التعاون2 - الرائد22018: الرائد 2 - التعاون12019: التعاون 2 - الرائد12019: التعاون 3- الرائد 02020: التعاون 1 - الرائد1.