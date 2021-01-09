في قمة كروية «قصيمية»، يلتقي مساء اليوم (السبت) بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية قطبا بريدة التعاون والرائد في مواجهة قوية ضمن الأسبوع الـ12 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،يحتل التعاون المركز السادس بـ(17) نقطة فيما يحتل الرائد المركز الثاني عشر بـ(12) نقطة، ومنذ سنوات ومباريات الديربي بين الرائد والتعاون تحمل الكثير من الإثارة إعلامياً وجماهيرياً، فعلى مستوى دوري المحترفين والأولى تقابلا في «52» مواجهه فاز الرائد في 20 مواجهه، وفاز التعاون في 12 فيما حضر التعادل في 20 لقاء. ويعتبر لقاء اليوم يحمل الرقم 105 بين الفريقين في مختلف المسابقات طوال تاريخهما الذي بدأ عام 1382، وخلال مجمل هذه اللقاءات، فاز الرائد في 45 مباراة، مقابل 30 للتعاون وتعادلا في 29 مواجهات.