أبدى علي بن دعرم، المتحدث الرسمي باسم نادي القادسية عدم رضاه عما حدث عقب مباراة القادسية والأهلي التي أقيمت في الجولة الثانية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأكد بن دعرم: «التلاسن حدث بين الحارس محمد العويس وعضو في مجلس جمهور القادسية حيث تقوم إدارة النادي بدعوة اثنين من أعضاء مجلس الجمهور للدخول لملعب المباريات التي يستضيفها القادسية منذ بداية الموسم»، وأوضح بن دعرم: «نقطة الشرارة بدأت من حارس الأهلي محمد العويس بعد تلفظه على عضو مجلس الجمهور عندما حدث الاحتكاك بينه وبين مدافع القادسية الأسترالي ريس وليامز، وعلى إثره طالب عضو مجلس الجمهور الحكم بمنح العويس بطاقة حمراء، ومنح القادسية ركلة جزاء، فبدأ العويس التلفظ على عضو مجلس الجمهور ومن هنا بدأت الشرارة، وبعدها بأقل من دقيقة جاء الهدف الثالث للقادسية، وهذا ما زاد من حدة الأمور وعاد التلاسن من جديد».