حقق النصر فوزه الثاني على التوالي، بتغلبه على ضيفه العين بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود، ضمن لقاءات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاءت أهداف النصر الـ3 جميعها في الشوط الثاني، عن طريق خالد الغنام (د:46)، غوانزالو مارتينيز (د:80)، سامي النجعي (د:82). وبهذه النتيجة يصل النصر للنقطة 14 ويقفز للمركز الـ11 ويبتعد عن مراكز الهبوط مؤقتاً، فيما تلقى العين الخسارة الثامنة له في الدوري ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ15.