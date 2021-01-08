كشفت مصادر «عكاظ» عما حدث خلال المباراة التي جمعت القادسية والأهلي مساء اليوم، التي انتهت بفوز القادسية بثلاثة أهداف لهدف، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة دخول حارس مرمى الأهلي محمد العويس في مشادة مع أحد الحضور، إذ أفادت مصادر «عكاظ» أن الشخص الذي دخول معه العويس في مشادة هو مشجع وليس إداريا في نادي القادسية.

وجاءت بداية تفاصيل الواقعة، فور تلقي مرمى الأهلي ثالث الأهداف القدساوية، إذ بدأ المشجع بتوجيه بعض العبارات إلى العويس، ما أثار حفيظته، ووجه حديثه إلى طاقم التحكيم مطالباً بمحاسبة الشخص بما أنه متواجد في الملعب وسط منع حضور الجماهير، ما يعني أنه مسؤول، قبل أن يتضح بأنه مشجع.