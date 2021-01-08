خسارة جديدة وبثلاثية يتعرض لها الأهلي ويفقد معها صدارة الدوري، بعد أن تفوق عليه مضيفه القادسية بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن لقاءات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء تفوق القادسية في شوطه الأول وتمكن من زيارة شباك الأهلي مرتين، الأولى من تسديدة من دانيلو إسبريا من كرة ثابتة خارج منطقة الـ18 (د:12)، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عزز لاعب القادسية حمد اليامي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني لفريقه (د:45+3).وفي الشوط الثاني، ومن هجمة مرتدة مثالية أحرز حسن العمري الهدف الثالث للقادسية (د:76)، وقلص البديل عبدالرحمن غريب النتيجة إذ أحرز الهدف الأول لفريقه الأهلي (د:88)، وشهد اللقاء حصول لاعب القادسية إبراهيم الشعيل على بطاقة صفراء ثانية، ليمنحه الحكم عبدالله الحربي البطاقة الحمراء (د:84)، وبعد 6 دقائق وقتا بدل ضائع أعلن الحكم عبدالله الحربي نهاية اللقاء بفوز القادسية على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف. وبهذه النتيجة يتعرض الأهلي للخسارة الثانية على التوالي، والرابعة له في الدوري، ليتجمد رصيده عند النقطة 22 في المركز الثاني، فيما حقق القادسية فوزه الخامس في الدوري ليصل للنقطة 17 ويحتل المركز العاشر.