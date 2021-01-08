يطمح ضيوف دوري المحترفين الباطن والقادسية والعين لإحداث مفاجأة كبيرة بإسقاط الثلاثي الهلال والأهلي والنصر عندما يلتقون بهم مساء اليوم (الجمعة) ضمن لقاءات الجولة 12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يستضيف الباطن (المركز 13) متصدر الدوري الهلال عند الساعة 3:20م، ويستضيف القادسية (عاشر الدوري) وصيف الدوري الأهلي عند الساعة 5:40م، وفي ختام لقاءات الليلة يواجه النصر (المركز 14) بنظيره العين (المركز 15) عند الساعة 7:55م.الهلال & الباطنيخوض متصدر الدوري الهلال لقاءه أمام مضيفه الباطن سعياً لإيقاف هدر النقاط بعد أن تعرض للخسارة ولتعادلين في آخر أربعة لقاءات ليتقلص الفارق النقطي بينه وبين منافسيه على صدارة الدوري، ويدخل الهلال هذا اللقاء ولديه 24 نقطة حصدها من 7 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 15 وعليه 6 أهداف كأقوى الفرق دفاعاً، فيما يدخل فريق الباطن هذا اللقاء بعد أن تلقى الفريق ثلاث هزائم متتالية أطاحت به للمركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة حصدها من 3 انتصارات وتعادلين وله من الأهداف 16 وعليه 18 هدفاً، وسبق أن التقى الفريقان في 6 لقاءات في دوري المحترفين، وأنتهت جميعها بفوز الهلال الذي أحرز هجومه 17 هدفاً فيما أحرز هجوم الباطن 5 أهداف فقط.الأهلي & القادسيةوعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام مضيفه القادسية سعياً للعودة لمسار الانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام التعاون والتي أفقدته تصدر جدول الترتيب ليستمر في وصافة الدوري، إذ يملك الفريق 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادل و3 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 17 هدفاً، فيما يدخل فريق القادسية هذا اللقاء بعد خروجه متعادلاً مع مضيفه الرائد في الجولة الماضية، ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادلين و5 خسائر وله من الأهداف 14 وعليه 17 هدفاً، ويقف التاريخ بجانب الأهلي، إذ التقى الفريقان في 14 مواجهة في دوري المحترفين، انتصر الأهلي في 11 لقاء فيما انتصر القادسية في 3 لقاءات ولم يحضر التعادل في لقاءات الفريقين، وأحرز هجوم الأهلي 26 هدفاً فيما أحرز هجوم القادسية 15 هدفاً.النصر & العينوعلى استاد مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض، يستضيف النصر نظيره العين بحثاً عن مواصلة صحوته بعد أن حصد 7 نقاط من أصل 9 في آخر ثلاث لقاءات، ويحتل النصر المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة حصدها من 3 انتصارات وتعادلين و6 خسائر وله من الأهداف 15 وعليه 18 هدفاً، فيما يدخل فريق العين هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية لتجاوز مضيفه في جدول الترتيب إذ يحتل العين المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل و6 خسائر وله من الأهداف 15 وعليه 20 هدفاً.