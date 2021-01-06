عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الإدارة العميد الركن شداد العمري.

وشهد الاجتماع اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، ولائحة الانتخابات، واللجنة العامة للانتخابات ولجنة الاستئناف، وتشكيل أعضاء الجمعية العمومية الأولى للاتحاد، والتي ستعقد يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري.

كما تم اعتماد البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد للدوره القادمة والذي جاء على النحو التالي:

فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين من (10 -14) يناير، فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين من (15 -19) من الشهر ذاته، الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين (20) يناير، النظر في الطعون المقدمة (21 -23) يناير، إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في اليوم التالي، موعد الاقتراع (26) يناير، الطعن على إجراءات الاقتراع في اليوم الذي يليه، النظر في الطعون على إجراءات الاقتراع من (28 -30) يناير، وتنتهي باعتماد مجلس الإدارة من رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

كما تضمنت لائحة الانتخابات للاتحاد شروطاً يجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الإتحاد: (أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو دبلوم تربية بدنية لايقل عن سنتين بعد الثانوية العامة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه قرار تأديبي، وأن لايقل عمره عن (25) عاماً، وأن لايكون مرتبطاً مع الاتحاد بأي مصلحة، وليس عضواً في أي جمعية عمومية أو مجلس إدارة اتحاد محلي آخر، وأن يكون ممن مارسوا نشاط اللعبة كإداري أو لاعب أو حكم، أو ممن له نشاط رياضي في مجال اللعبة، وأن يثبت ذلك من خلال الاتحاد المعني للمرشحين المذكورين في الفقرتين (ج2، ج4) من الفقرة (1) من المادة (16) بذات اللائحة.

وتمت الموافقة على تحديد الأندية الأعضاء بناءً على أقدمية مشاركاتهم وتحقيقهم نقاط خلال الموسم الرياضي الماضي وهم (32) نادياً. وتمت موافقة الأعضاء بالإجماع على مخاطبة الأندية المذكور أعلاه لإرسال مرشح من كل نادٍ حسب الاشتراطات المدونة في اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية السعودية (2021 -2024). والموافقة أيضاً على اعتماد لائحة الانتخابات.