عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد المكلف الدكتور أحمد الفاضل، وبحضور أعضاء المجلس عبر الدائرة التلفزيونية. وشهد الاجتماع اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، ولائحة الانتخابات، واللجنة العامة للانتخابات ولجنة الاستئناف، وتشكيل أعضاء الجمعية العمومية الأولى للاتحاد، والتي ستعقد يوم الاثنين الـ25 من يناير الجاري.كما تم اعتماد البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة القادمة والذي جاء على النحو التالي:فتح باب الترشح وقيد الناخبين من 10-14 يناير، يليه إعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين من 15-19 يناير، ثم الطعن ضد القائمة الأولية يوم 20 يناير، النظر في الطعون من 21-23 يناير، إعلان القائمة النهائية يوم 24 يناير، موعد الاقتراع 25 يناير، والطعن على إجراءات الاقتراع 27 يناير، النظر في الطعون 28-30 يناير، وتنتهي باعتماد مجلس الإدارة من رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.كما تضمنت لائحة الانتخابات للاتحاد شروطاً يجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد منها: أن يكون عضواً في الجمعية العمومية للاتحاد، ويكون سعودي الجنسية، على أن يكون الرئيس والأعضاء حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل، ويستثنى من ذلك الشرط المرشحون للعضوية ممن حققوا إنجازات وطنية على المستويين القاري والدولي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال الرياضي شريطة ألا يقل المؤهل عن الدبلوم العالي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالأمانة، ولا يقل عمره عن 30عاماً ولا يزيد على 60 عاماً، وممن مارسوا نشاط اللعبة كلاعب أو مدرب أو حكم لمدة لاتقل عن عشر سنوات، وألا يكون حكماً أو مدرباً عاملاً أو لاعباً ممارساً معتمداً في سجلات الاتحاد.