حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة 2021/02/5 موعد انطلاق أول دوري رسمي للسيدات في المملكة بمشاركة (38) فريقاً يمثلون أندية مناطق (الرياض- مكة المكرمة - المدينة المنورة- الشرقية- مجموعة عسير وتبوك وتضم الباحة وخميس مشيط وجازان وتبوك).

رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة السلة الجوهرة فلاتة أوضحت أن المرحلة الأولى تقام من دور واحد لجميع الأندية كل في منطقته باستثناء منطقة عسير وتبوك تقام دورة مجمعة في منطقة عسير، ويسمح فقط للمشاركة لسن 18 عاماً وما فوق حسب التاريخ الميلادي، والتأكيد على جميع الفرق الالتزام بالتعليمات واللوائح الصادرة من وزارة الرياضة، وتطبيق اللوائح العامة الصادرة من الاتحاد السعودي التي تخص البطولات والمسابقات والجزاءات. ويسمح بمشاركة لاعبة أجنبية ولاعبتين تحمل إقامة نظامية وكذلك لاعبتين مواليد.

وأشارت الجوهرة إلى أنه تم إرسال شروط ولوائح البطولة إلى مكاتب وزارة الرياضة والأندية.

وقدمت شكرها وتقديرها نيابة عن اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة السلة لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة على دعمهم للجنة وتوفير جميع العوامل المساعدة من أجل إنجاح البطولة.