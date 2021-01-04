أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية انتهاء الدورة الأولمبية ٢٠١٧ - ٢٠٢٠ بعد أن اعتمد رئيس اللجنة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إقامة الانتخابات للاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية الحالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ خلال الفترة القادمة.ووجهت اللجنة الأولمبية العربية السعودية الدعوة لكافة الاتحادات الرياضية للبدء في تشكيل الجمعيات العمومية وإجراءات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس وإدارات الاتحادات الرياضية وفقاً للإجراءات واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد.