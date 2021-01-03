شدد مدرب فريق الاتحاد فايبو كاريلي، على رغبته الكبيرة في قيادة لاعبيه نحو نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، خلال لقاء الشباب السعودي في إياب الدور نصف النهائي الذي سيقام مساء غدا (الإثنين)، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، بعد أن حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة الذهاب الشهر الماضي.وقال كاريلي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أتيت هنا في نادي الاتحاد من أجل العمل فقط. لا أركز على الألقاب وإنما تركيزي الآن على الوصول إلى المباراة النهائية ومن ثم التفكير في اللقاء التالي بالدوري المحلي وهكذا».وأضاف: «نعاني من ضغط المباريات، لذلك قررت في المباراة الماضية إراحة بعض اللاعبين. أنا سعيد للغاية بتناغم عناصر الفريق مع بعضهم البعض».وأردف: «سمعت أن إيفر بانيغا (لاعب الشباب) تحدث عن قوة مباراة الذهاب، وأنا أتوقع أن تكون هذه المباراة دفاعية بحتة. لدينا ميزة التعادل ويجب أن أستغلها أيضاً».من جانبه، قدم سلطان القنوي مساعد مدرب فريق الشباب، الشكر لنادي الاتحاد على الاستضافة المميزة، مقدماً شكره أيضاً للاتحاد العربي لكرة القدم على التنظيم الرائع.وقال عن المباراة: «جئنا من أجل الفوز وتصحيح الصورة التي ظهر عليها الفريق في المباراة الماضية، إن شاء الله سترون الشباب بشكل جديد، خاصة وأن البطولة مميزة للغاية بالنسبة لنادينا».كما تحدث القنوي عن إمكانية إجراء تعديلات على تشكيلة الفريق، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتفكير المدرب، مؤكداً أن التعادل في المباراة الماضية جاء لأسباب وظروف معينة.من جانبه، قال محمد الدوسري لاعب الشباب عن استعدادات فريقه للمباراة خاصة من الناحية النفسية، مشيراً إلى أنهم بصدد خوض مواجهة صعبة أمام خصم قوي.واختتم بقوله: «في مباراة الذهاب كنا نعاني من ظروف صعبة أدت إلى التعادل. لكننا عازمون على تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي».