يحفل الأسبوع الأول من موسم نادي سباقات الخيل في يناير الجاري بالجوائز، ففي الجولة الـ42 3 كؤوس، حقق أولها «كأس وزارة الطاقة» الفرس «جنيفر» لإسطبل الأصايل والتي اخترقت الصفوف في مراحل السباق الأخيرة كعادتها مع الرميات الأخيرة، محرزة أول كأس في مشوارها السباقي بقيادة الخيال عادل الفريدي وبتدريب غيث الغيث، وذلك ضمن الشوط الخامس المخصص لأفراس الـ4 سنوات فأكثر، وقطعت مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1:38:34 دقيقة، وحلت «متوارية» في المركز الثاني و«خاصبة» في المركز الثالث.فيما ذهب «كأس إمارة عسير» في الشوط السابع مع الفرس «لاتين» لأبناء فهد محمد أبو اثنين التي جاءت في مقدمة خيل الـ3 سنوات بدخول مميز مع خيالها «ايدي كاسترو» الذي قطع الطريق على المرشح الجواد «سابق ومسبوق» والذي كان على بعد رميات من تحقيق الفوز لكنه حل ثانياً و«قاروه» ثالثاً، وفرضت مسافة الشوط القصيرة ذات الـ1400 متر طابع السرعة، ليكون الفوز بزمن وقدره 1:26:95 دقيقة في أقوى اختبار لـ«لاتين» قبيل المشاركة في مهرجان كؤوس الملوك القادم.فيما لازمت السرعة سباق الشوط الثامن على كأس جامعة الملك خالد والتي كسبها للمرة السابعة حصان الـ5 سنوات «سؤدد» للإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد تحت قيادة الخيال اليكسس مورينو وتدريب عبدالله بن مشرف، قاطعاً مسافة الشوط 1400 متر بزمن وقدره 1:24:33 دقيقة وبفارق أكثر من طولين عن وصيفه «جلباب»، فيما جاء «افيندر» في المركز الثالث.