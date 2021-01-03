فرط فريق الأهلي بصدارة دوري المحترفين بعد خسارته القاسية من التعاون بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في ختام لقاءات الجولة ١١ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد الشوط الأول في بدايته سيطرة أهلاوية على أمل هز شباك التعاون وانتزاع الصدارة، ولكن سرعان ما عاد التعاون وفرض أسلوب لعبه في النصف الثاني من الشوط الأول ليحرز عبدالله ساني الهدف الأول للتعاون (د: ٣٠)، وبعد خمس دقائق أضاف عبدالله الجوعي الهدف الثاني للتعاون (د: ٣٥)، وفي الوقت بدل الضائع أضاف ليندر تاوامبا الهدف الثالث (د: ٤٥+١)، لينتهي الشوط بتقدم التعاون بثلاثية نظيفة.وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو الأهلي التعويض والإلحاق بالنتيجة، ولكن تماسك الدفاع التعاوني حال دون ذلك لينتهي اللقاء بفوز التعاون بثلاثة أهداف دون مقابل. وبهذه النتيجة يصل التعاون للنقطة ١٧ ويقفز للمركز الخامس، فيما تلقى الأهلي خسارته الثالثة في الدوري، وتجمد رصيده النقطي عند ٢٢ نقطة ويبقى في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال بفارق نقطتين.القادسية يعطل الرائد بالقاتلوعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، أدرك فريق القادسية تعادلاً صعباً مع مضيفه الرائد بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، إذ شهد الشوط الأول سيطرة لصاحب الأرض فريق الرائد وتمكن مهاجمه نيمانيا نيكوليتش من تسجيل هدفين في الدقيقتين (15، 41). وفي الشوط الثاني أعاد فريق القادسية ترتيب أوراقه وسيطر على اللقاء وأحرز محترفه دانيلو اسبريا الهدف الأول (د: 55)، وأضاف زميله ستانلي اوهاويتشي الهدف الثاني والتعادل للقادسية في الوقت بدل الضائع (د: 90+1)، وشهد اللقاء طرد لاعب الرائد نيمانيا ميليتيتش في آخر دقيقة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وبهذه النتيجة وصل القادسية إلى النقطة 14 وفي المركز العاشر، ووصل الرائد إلى النقطة 12 وفي المركز الثاني عشر.