يتجهز السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي، لخوض غمار منافسات داكار 2021 وهدفه الأكبر هو الفوز في النسخة رقم 34 من الرالي والمنافسة على المراكز الأولى بجدة (السعودية)، إذ وضع أيقونة رياضة السيارات السعودية، البطل يزيد الراجحي اللمسات الأخيرة على تحضيراته النهائية للمشاركة في النسخة الثانية من الرالي، وأعرب الراجحي عن سعادته بسيارته الجديدة من تحضير فريق اوفردرايف، تويوتا هايلوكس التي تتمتع بالموثوقية والجدارة العالية والتي سيشارك على متنها في النسخة الثالثة والأربعين من رالي داكار والثانية في السعودية. وقال البطل السعودي: «أتطلع وبشوق كبير إلى داكار2021 بنسخته الثانية في السعودية وأنا فخور جداً بالإنجاز الكبير الذي حققه وطني ونجاح حكومتنا في استضافة الرالي بالرغم من الصعاب التي فرضتها جائحة فايروس كورونا، ويشرفني جداً المنافسة في هذا الرالي على أرض بلادي الحبيبة للمرة الثانية على التوالي، كما أسعى لتمثيل المملكة أفضل تمثيل، حقاً إنه لشعور رائع بأن نتسابق في أرضها وعلى رمالها الذهبية وأن نستكشف تضاريس جديدة هذا العام» .