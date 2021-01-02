بطموح الصدارة يخوض فريق الأهلي لقاء مهماً أمام ضيفه التعاون (ثامن الدوري) على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في ختام لقاءات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يستضيف الرائد فريق القادسية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يطمع فريق الأهلي لاعتلاء صدارة دوري المحترفين عبر شباك التعاون إذ يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 وبفارق نقطتين عن المتصدر الهلال بعد تعثره بالتعادل مع الشباب في بداية لقاءات الجولة، ويسعى الأهلي لتحقيق فوزه الرابع على التوالي والثامن له في الدوري بعد أن قدم الفريق سلسلة من المستويات المميزة استطاع من خلالها الاقتراب كثيراً من الصدارة، فيما يدخل فريق التعاون هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 14 نقطة جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات و5 خسائر، وله من الأهداف 10 وعليه 6 أهداف، ويقف التاريخ بجانب الأهلي إذ سبق وأن التقى الفريقان في 22 لقاء في دوري المحترفين، فاز الأهلي في 10 منها فيما فاز التعاون في 4 لقاءات، وحسم التعادل 8 لقاءات، وأحرز هجوم الأهلي 44 هدفاً فيما أحرز هجوم التعاون 30 هدفاً.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق الرائد لقاءه أمام ضيفه القادسية بظروف صعبة إذ تعثر الفريق في آخر خمس جولات وخرج بنقطة يتيمة بتعادل وأربع خسائر ليتراجع للمركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و5 خسائر، وله من الأهداف 12 وعليه 15 هدفاً، أما القادسية فإنه يطمح للعودة لسلسلة الانتصارات بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين أطاحتا بالفريق للمركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل و5 خسائر، وله من الأهداف 12 وعليه 15 هدفاً، وسبق وأن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 14 لقاء، وفاز الرائد في 5 منها فيما فاز القادسية في 4 منها وتعادلا في 5 لقاءات، وأحرز هجوم الرائد 14 هدفاً فيما أحرز هجوم القادسية 17 هدفاً.