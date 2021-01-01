واصل فريق الوحدة تقديم مستوياته المميزة ليحقق فوزه الرابع على التوالي بعد تجاوزه لمضيفه الاتفاق بهدفين لهدف ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز هدفي الوحدة مهاجمه يوسف نياكاتي (د: 52، 89)، فيما جاء هدف الاتفاق من ركلة جزاء نفذها بنجاح المتخصص فيليب كيش (د: 68)، ليحقق الوحدة فوزه السادس ويصل للنقطة 18 محتلاً المركز الخامس خلف الاتحاد بفارق الأهداف، فيما تلقى الاتفاق خسارته الرابعة وتجمد رصيده عند النقطة 17 وتراجع للمركز السادس.