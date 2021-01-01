تغلب فريق أبها على مستضيفه فريق العين بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل لأبها الهدف الأول اللاعب «ستراندبيرغ» عند الدقيقة 31، ليضيف اللاعب «رياض شراحيلي» الهدف الثاني عند الدقيقة 56، وعند الدقيقتين 81 و89 سجل اللاعب «ستراندبيرغ» الهدفين الثالث والرابع لفريقه، فيما سُجلت أهداف العين عند الدقيقة 22 عن طريق اللاعب «خوانبي»، وعند الدقيقة 68 سجل اللاعب «كريم عواضي» بالخطأ في مرماه.