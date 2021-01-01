تفقد رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، ميدان فروسية رماح، في زيارة قام بها سموه تجول من خلالها على مرافق الميدان واطّلع على استعدادات الميدان لموسم السباقات الحالي، وكان في استقباله لدى وصوله وكيل محافظ محافظة رماح مبارك الودعاني ومدير الميدان فالح بن عبدالله أبو اثنين وعدد من ملاك الخيل.واستمع سموه إلى شرح عن مضمار ميدان الفروسية وما سيتم إنجازه من مشاريع تطويرية للميدان.وتابع الأمير بندر بن خالد الفيصل خلال زيارته مجريات الشوطين الرابع والخامس، وتوج الفائز بالشوط الرابع على كأس نادي سباقات الخيل للجواد هاف مون ومالكه محمد بن سعد الدهام، وتوج أيضا الفائز بالشوط الخامس على جائزة سيارة مقدمه من رجل الأعمال عياد بن ناصر الدليمي للجواد الموت الحمر لمالكه شبيب أبو إثنين.ورافق الأمير بندر بن خالد في جولته التفقدية كل من أمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر ومستشار شؤون الميادين في نادي سباقات الخيل سعود الفراج ومدير السباقات بالنادي سالم بن محفوظ.