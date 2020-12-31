للمرة الثانية على التوالي ينقذ البديل صالح الشهري فريقه الهلال من الخسارة بعد إحرازه لهدف التعادل أمام الشباب بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.دخل فريق الشباب اللقاء برغبة إحراز هدف مبكر وتحقق له ذلك عن طريق محترفه فابيو مارتينيز بعد انطلاقة مثالية من منتصف الملعب ليواجه الحارس حبيب الوطيان ويسددها قوية لتسكن الشباك الهلالية كهدف أول للشباب (د: 14)، وكان فريق الهلال قريباً من إحراز التعادل ولكن أضاع مهاجمه بافيتيمبي قوميز فرصتين محققتين لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف دون مقابل.وشهد الشوط الثاني أحداثا مثيرة إذ منح الحكم خالد الطريس البطاقة الحمراء للاعب الشباب تركي العمار (د: 51)، وبعدها أحرز ياسر الشهراني هدفا ولا أجمل بتسديدة من خارج منطقة الثمانية عشرة ولكن ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي حجب الرؤية من المتسلل بافيتيمبي قوميز على حارس الشباب (د: 56)، وقبل نهاية اللقاء أدرك البديل صالح الشهري مهاجم الهلال التعادل لفريقه بعد متابعته للكرة المرتدة من الحارس ليضعها في شباك الشباب كهدف هلالي (د: 87)، وبعد خمس دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم خالد الطريس عن نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الهلال تعادله الثالث في الدوري ويصل للنقطة 24 محافظاً على صدارته، فيما وصل الشباب للنقطة 19 وفي المركز الثالث.