يدشن فريق عمل بصمة اتحادي كتاب بصمة اتحادي الجزء الأول والذي يحتوي على 100 شخصيه خدمت نادي الاتحاد على مر تاريخه.ويعتبر الكتاب أول سلسلة من كتب بصمة اتحادي بإشراف إبراهيم كنداسة الذي حرص على استعراض الشخصيات الاتحادية من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللاعبين والإداريين الذين قدموا كل ما في وسعهم للنادي التسعيني.إذ تقوم بصمة اتحادي بتسليط الضوء على الشخصيات وتاريخهم لمحبي الكيان العريق وتعريف الجيل الجديد من متابعي الرياضة بالأعمال والإنجازات والبطولات التي صنعت الأفراح وساهمت في مجد تاريخي للعميد بكل فخر وذلك من باب الوفاء والعرفان لهم.هذا وسيتم على هامش فعاليات التدشين التذكير الاحتفال بمرور 93 عاماً على تأسيس النادي.