حقق فريق الاتحاد فوزاً مهماً على مضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف في افتتاحية الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدفا الاتحاد عن طريق هدافه البرازيلي رومارينهو (د: 54، 81)، فيما أحرز هدف الباطن هدافه فابيو ابرو من ركلة جزاء (د: 90+3)، ليصل الاتحاد للنقطة 18 ليحتل المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف عن الشباب، فيما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة وفي المركز الحادي عشر.