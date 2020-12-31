تحدٍ جديد يواجه الهلال متصدر الدوري عندما يلاقي جاره الشباب (ثالث الدوري) عند الساعة 7:50م على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وفي المجمعة يستضيف الفيصلي نظيره النصر عند الساعة 5:55م، وعلى ملعبه يواجه الباطن ضيفه الاتحاد عند الساعة 3:10م، في انطلاقة الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وعلى ملعب نادي الباطن يسعى صاحب الأرض لاستعادة انتصاراته بعد أن تلقى خسارتين في الجولتين الماضيتين أمام النصر والشباب ليتراجع للمركز الـ11 برصيد 11 نقطة . فيما يدخل الاتحاد اللقاء بحثاً عن انتصار غاب لثلاث جولات حقق فيها الفريق التعادل ليبتعد قليلاً عن مراكز المقدمة، إذ يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 15 نقطة .وفي المجمعة، يستضيف الفيصلي الجريح الذي تعرض لخسارتين متتاليتين بنظيره النصر الذي بدأ يصحو من غفوته بعد أن حصد 4 نقاط في آخر جولتين ويطمح كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين السلم الترتيبي، إذ يدخل صاحب الأرض فريق الفيصلي هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 13 نقطة ، فيما يدخل النصر اللقاء محتلاً المركز الـ15 برصيد 8 نقاط .وفي الرياض، تتجه الأنظار نحو الديربي المنتظر الذي سيجمع المتصدر الهلال بجاره الشباب، ويسعى الهلال للعودة لطريق الانتصارات والمحافظة على صدارته بعد أن خسر 5 نقاط في آخر ثلاث جولات من خسارة من الوحدة وتعادل مع الاتحاد ويملك الفريق 23 نقطة ، فيما يدخل الشباب هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 18 نقطة .