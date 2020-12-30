اختتم الفريق الأول لنادي الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة الاتحاد في الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الخميس)، إذ أجرى الفريق تدريبه الأخير أمس، على ملعب النادي الرئيسي. بدأت التدريبات بتمارين تكتيكية متنوعة، فيما اختتمت التدريبات بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها خوسيه جاريدو الطريقة التي سيدخل بها مواجهة الغد، ويسعى الفريق السماوي للعودة لنغمة الانتصارات والتي فقدها خلال الجولتين الماضيتين أمام النصر والشباب، ويفتقد الفريق في مواجهة الغد للاعبه خاليم هايلاند للإصابة ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي تحضيراً لعودته للتدريبات الجماعية.