وقعت وزارة الرياضة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم بين الطرفين، حيث جرت مراسم التوقيع بين كل من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بحضور معالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء الوزارة، وعدد من منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة.وبموجب هذه المذكرة، سيقوم الطرفان بالتعاون فيما بينهما بزراعة 3 ملايين شجرة محلية في المواقع التابعة لوزارة الرياضة، لدعم جهود حماية البيئة في المملكة، بالإضافة إلى دعم الفعاليات التوعوية التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمشاركة في الحملات الإعلامية ووسائل التوعية والبيئة.وتأتي هذه الخطوة لرفع مستوى الوعي البيئي بين أفراد المجتمع ومساهمة الرياضيين والمشجعين والمسؤولين في دعم الشأن البيئي، والسعي نحو تعزيز التكامل بين الوزارتين، بما يحقق المصلحة العامة وخدمة أهداف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.