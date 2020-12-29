أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة لأول مرة على الإطلاق، يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا.

وأضاف: «نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية، ويسرني أن أتقدم باسم المملكة بدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027، ونؤكد حرصنا الدائم على المضي قدما لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأشار الأمير محمد بن سلمان لما يثمر عنه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المملكة والاتحاد الآسيوي من جهود لتحقيق تطلعات الشباب والشابات.

وقال ولي العهد: «حظيت المملكة باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات، وخاصة في كرة القدم، وذلك يأتي تجسيداً لعزمنا على أن تكون المملكة مركزاً عالمياً رائداً لمختلف الرياضات».

وشدد الأمير محمد بن سلمان، على أن المملكة سائرة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها، التي تشتمل على تعزيز تطور كرة القدم الآسيوية في المجالات كافة.

وتابع: «تتمثل رؤيتنا لاستضافة كأس آسيا 2027 في تقديم أكثر من مجرد بطولة، حيث تعتزم المملكة تحقيق تقدم كبير لمستقبل آسيا وإحداث نقلة نوعية تعزز من مكانة كرة القدم الآسيوية».

وأشار إلى أن كأس آسيا 2027 خطوة نحو خلق تجربة جديدة وتبادل وتوسع جديد، تتطلع من خلاله المملكة إلى مشاركة أهدافها وطموحاتها مع أسرة كرة القدم الآسيوية.