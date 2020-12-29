استغربت الجماهير الهلالية عبر «تويتر» هبوط مستوى اللاعب البيروفي كاريلو في أكثر من مباراة، كانت آخرها مباراة الفريق أمام الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ أكدت أن اللاعب كاريلو لم يقدم المستوى المعروف عنه في مثل هذه المباريات الكبيرة والحساسة وغياب الروح داخل الملعب، موجهة إليه اللوم على تدني وهبوط مستواه الفني الذي عرفته عنه جماهير الزعيم، وكان واضحاً وبشكل كبير أمام الاتحاد، إذ إنه لم يصنع أي هجمة، وخسر أكثر من 25 كرة، وحصل على أقل تقييم في الشوط الأول. وطالبت الجماهير الهلالية كاريلو بمحاسبة نفسه والعمل بكل جد على العودة إلى مستواه المعروف.على صعيدٍ آخر ورغم استمرار الفريق الهلالي في صدارة الدوري إلا أن الجماهير الهلالية طالبت إدارة النادي بمحاسبة ومعاقبة أي لاعب يكون لديه هبوط في أدائه الفني مهما كان اسم اللاعب، لأن الفريق بدأ بنزيف النقاط واقترب المنافسون له، وهذا بسبب عدم الجدية في التعامل مع المباريات من قبل بعض اللاعبين، مؤكدين أنه ومع استمرار ضياع النقاط قد ترى فريقها خارج المنافسة على الدوري، وهذا ما يخشاه الجمهور الهلالي.