تتواصل منافسات المرحلة الأولى لدورة الألعاب الرياضية الحادية عشرة لقوات الدفاع الجوي التي أعلن انطلاقتها قائد قاعدة الصيانة والإسناد الفني اللواء الركن علي بن عوضة الأسمري، وذلك نيابة عن قائد المجموعة الثانية اللواء الركن محمد بن سالم القرشي، بمشاركة 6 مجموعات تتنافس في 14 لعبة رياضية جماعية وفردية، بحضور مساعد قائد مجموعة الدفاع الجوي الثانية اللواء الركن عبدالخالق بن عبدالله الشمراني، ورؤساء اللجان المنظمة، إذ ألقى كلمة حث فيها المشاركين على التحلي بالروح الرياضية والتنافس الشريف وأخذ كافة الاحترازات الوقائية والبروتوكولات المعتمدة في التعامل مع جائحة كورونا. وتستضيف مجموعة الدفاع الجوي الثانية منافسات هذه المرحلة وذلك على ملاعب ومنشآت المدينة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي في ألعاب (كرة القدم وكرة السلة والسباحة وكرة اليد والرماية)، وذلك بمشاركة العديد من نجوم منتخباتنا الوطنية في كافة الألعاب الفردية والجماعية.الخامسة أبطال السباحةحقق سباحو المجموعة الخامسة لقب مسابقة السباحة بعد أن سيطروا على سباقات (200م، 100م، 50م،4×50م حرة)، بينما ذهبت ذهبية 50م فراشة للمجموعة الثالثة، وواصل نجوم المجموعة الخامسة سيطرتهم على سباقات السباحة في اليوم الأخير، وذلك في مسافات (100م ظهر، 50م حرة، 100م حرة، 50م ظهر، 4×50م متنوع ).الثانية تظفر بذهبية السلةبدون أي خسارة وبالعلامة الكاملة من النقاط، استطاع نجوم منتخب المجموعة الثانية تحقيق لقب وذهبية لعبة كرة السلة بعد فوزه على نظيره فريق المجموعة الثالثة، بينما سبقها لقاء المجموعة الخامسة والرابعة الذي انتهى لمصلحة المجموعة الخامسة، وعقب نهاية اللقاء تم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الملونة، حيث حقق منتخب المجموعة الثالثة المركز الثالث والميداليات البرونزية، بينما جاء منتخب المجموعة الأولى ثانياً بالميداليات الفضية، ثم توج أبطال اللعبة منتخب المجموعة الثانية بالميداليات الذهبية وسط أفراح اللاعبين والجهازين الفني والإداري.