توصل نادي الاتحاد لاتفاق مبدئي مع عدد من الشركات الراعية للفريق الأول من المنتظر أن يتم الإعلان عنها رسمياً مع بداية السنة الميلادية الجديدة، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» أوضحت أن الشركات الراعية فضلت تأجيل التوقيع الرسمي والإعلان عن العقود الاستثمارية بما يتوافق مع الربع الأول من ميزانية الشركات.وحرص فريق الاستثمار في نادي الاتحاد على سرية المفاوضات وعدم الإفصاح عن أسماء الشركات الراعية التي عقدت العزم على الدخول لعالم الاستثمار الرياضي، كونها رعاية تبقى راسخة في أذهان شريحة كبيرة من المجتمع لسنوات طويلة.وأبانت مصادر «عكاظ» أن الجماهيرية الكبيرة للفريق الاتحادي والنتائج الإيجابية للفريق الكروي الأول، إضافة لحضور الدولي المصري أحمد حجازي من البريميرليغ الإنجليزي كانت عوامل لعبت دوراً مساعداً في تقريب وجهات النظر والوصول لعائد مادي مقنع لجميع الأطراف.وكانت «عكاظ» أول من كشف عزم الراعي الرسمي لنادي الاتحاد على عدم التجديد سنة إضافية، وأن الشركة انضمت لشركات رعاية أخرى فضلت عدم الاستمرار في رعاية الفريق الكروي الأول لأسباب متنوعة.