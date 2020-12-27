واصل الاتحاد تفريطه بالنقاط، بعد أن تمكن مضيفه الهلال من إدراك التعادل في الوقت القاتل، لينتهي اللقاء بهدف لكل منهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد الشوط الأول من اللقاء بداية سريعة من الفريقين، وتمكن عبدالرحمن العبود من إحراز الهدف الأول للاتحاد بتسديدة ولا أروع، عجز الحارس حبيب الوطيان عن التصدي لها (د: 20). ومع بداية الشوط الثاني، أضاع مهاجم الاتحاد ألكسندر بريغوفيتش هدفا محققا بعد انفراده بالمرمى الهلالي، لكن الكرة كانت أسرع منه، وعاد بريغوفيتش ليضيع هجمة أخرى لفريقه. وفي الوقت القاتل، استطاع الهلال إدراك التعادل برأسية صالح الشهري التي وضعها في الزاوية البعيدة عن الحارس مارسيلو غروهي (د: 85 )، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليستمر الهلال بالصدارة برصيد 23 نقطة، فيما وصل الاتحاد للمركز الرابع مؤقتاً برصيد 15 نقطة.النصر × ضمكوعلى استاد مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض، رفض النصر وضمك استغلال ظروف بعضهما، ليخرجا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، أحرز هدفي النصر محترفه البرازيلي بيتروس (د: 10، 45+3)، فيما أحرز هدفي ضمك سيرجيو فيتور (د: 36 )، ومحترف النصر المدافع مايكون بالخطأ في مرماه (د: 48)، وبهذه النتيجة يصل كل منهما للنقطة الثامنة ويحتل النصر المركز الـ14 بفارق الأهداف عن ضمك الذي احتل المركز الـ15.الشباب × الباطنوعاد الشباب لطريق الانتصارات بثلاثية لهدف على ضيفه الباطن، وأحرز أهداف الشباب فابيو مارتينيز (د: 18)، ونواف العابد (د: 48)، وكريستيان جوانكا (د: 78)، فيما جاء هدف الباطن عن طريق هدافه فابيو ابرو (د: 71)، وبهذه النتيجة يصل الشباب للنقطة 18 متمسكاً بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة وفي المركز العاشر.