واصل الاتحاد تفريطه بالنقاط، بعد أن تمكن مضيفه الهلال من إدراك التعادل في الوقت القاتل، لينتهي اللقاء بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد الشوط الأول من اللقاء بداية سريعة من الفريقين، وتمكن عبدالرحمن العبود من إحراز الهدف الأول للاتحاد بتسديدة ولا أروع، عجز الحارس حبيب الوطيان عن التصدي لها (د:20). ومع بداية الشوط الثاني، أضاع مهاجم الاتحاد ألكسندر بريغوفيتش هدفا محققا بعد انفراده بالمرمى الهلالي، لكن الكرة كانت أسرع منه، وعاد بريغوفيتش ليضيع هجمة أخرى لفريقه. وفي الوقت القاتل، استطاع الهلال إدراك التعادل برأسية صالح الشهري التي وضعها في الزاوية البعيدة عن الحارس مارسيلو غروهي (د:85)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليستمر الهلال بالصدارة برصيد 23 نقطة، فيما وصل الاتحاد للمركز الرابع مؤقتاً برصيد 15 نقطة.