تنتظر الجماهير الاتحادية انتفاضة فنية قوية لدى لاعبي فريقها «النمور» خلال مواجهة الهلال والاتحاد اليوم السبت ضمن افتتاحية الجولة العاشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستقام على استاذ الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، إذ ينتظر مدرج الذهب فك عقدة عدم الفوز على الهلال منذ 4 مواسم مضت، إذ كان آخر انتصار اتحادي على الزعيم في الدوري بهدفي المدافع أحمد عسيري والمهاجم عبدالعزيز العرياني، وكان ذلك يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر عام 2016 وتحديداً ضمن دوري جميل السعودي للجولة السابعة.وسبق أن كسب الأزرق 5 مواجهات لاحقة في المسابقة بين الفريقين، فيما حسم التعادل المباراتين الأخيرتين.