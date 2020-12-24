كشف نادي سباقات الخيل عن القائمة النهائية للأسماء المشاركة بكأسي ولي العهد للخيل المحلية والمستوردة، المصنفة من الفئة الأولى بالميدان السعودية في نسختها الـ 54، والتي ستجري منافساتها مساء السبت القادم، في الشوطين العاشر والحادي عشر على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية على مسافة 2400 متر، وتبلغ جائزتها 1.8 مليون ريال، بمقدار 900 ألف ريال للشوط، بعد أن تمت إجراءات القرعة وتحديد الخيل المؤهلة وفقاً لدرجات التصنيف المعتمدة لدخول السباق صباح أمس الأول الأربعاء بحضور المدربين والخيالة المشاركين بالبطولة.ولم تأت القائمة النهائية لأسماء الخيل المشاركة في كأس ولي العهد للخيل المحلية بالتغير الكبير عن القائمة المبدئية والتي صدرت الإثنين الماضي، حيث استقر 18 جواداً للمشاركة كما كان متوقعاً، وتصدر الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المشاركة من خلال أربعة جياد، تتجه غالبية الأنظار نحو جوادين خصوصاً وهما «بإذن الله» و«على صواب»؛ كورقتين مهمتين لصالحه في السباق تحت إشراف المدرب بدر بن سعود بن رزيق، في الوقت الذي اعتمد الإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد ورقته الهامة والمرشحة «حلاف» الذي حل ثانياً في كأس «الوفاء» بنسخته الأخيرة مع مدربه فهد بن سعد، بالإضافة إلى ثلاثة جياد أبرزها «مشبهر» مع المدرب عبدالله بن مشرف، فيما تظهر المحاولات الجادة من قبل الإسطبلين الأبيض والأحمر للإطاحة بالمرشح الأول «الزحزاح» لأبناء الشريف هزاع العبدلي، الذي وضع نفسه في قائمة الترشيح؛ بعد عرضه المبهر بكأس «الوفاء» الماضي ولتمتعه بقيادة الخيال المتمكن «ويجبرتو راموس» وتحت إشراف المدرب شالح العضياني، إلى جانب الرغبة المتجددة للعودة للبطولات من قبل الفرس «أمسياتي» للأمير محمد بن سلطان بن ناصر وتجديد علاقتها بالبطولات الكبرى، خصوصاً أن ظهورها الأول هذا الموسم كان في كأس «الوفاء» الأخير وحلت فيه بالمركز الرابع، مما يعطي مؤشراً قوياً لعودة مستوياتها السابقة في هذا السباق، وبين عمليتي السرعة والهروب المبكر والدخول من الخلف يقف الجوادين «درواس» لأبناء الشريف هزاع العبدلي و«متكيف» لمحمد آل رشيد على أهبة الاستعداد للتأكيد على قدرتهما في الظهور المشرف في الكأس.ومن خلال 18 جواداً أخرى سيشاركون في كأس ولي العهد الأمين للخيل المستوردة بعد اعتمادهم بشكل نهائي، يرى المتابعون صعوبة تحديد الجياد الأقرب للفوز، على العكس تماماً في ما يخص شوط الإنتاج، مما يرفع من معدل الإثارة والتنافس بين الخيل المشاركة، وزيادة على ذلك تناسب مسافة السباق والبالغة 2400 متر مع إمكانيات الجياد بشكل عام، الأمر الذي زاد الموقف صعوبة، غير أنه وبالعودة للأسماء من خلال المشاركات الماضية وحضورها الفني يبرز كل من الجوادين «بيرشان مون» و«كاربلانكو» كقوة واضحة للإسطبل الأحمر مع المدرب فهد بن سعد وسط ترقب الجوادين «ماكينج ميراكلس» للأمير سعود بن سلمان مع المدرب أحمد عبدالواحد و«كاونت كالباش» لإسطبل البيرق و«منقوزي» لخالد بن مشرف مع المدرب عبدالعزيز بن خالد كجياد قادرة على المراقبة المبكرة من منتصف السباق أمام الكتيبة القوية التي يزج بها المدرب فواز الغريبان مع السداسي «أو كوير»، «أركتك ساوند»، «قتشا قتشا قتشا»، «كونتانجو»، «الوزير»، «بيتروس» والتي تشكل قوة مهمة في ضبط مناطق الضعف المحتملة في أية مرحلة من السباق، مما يعزز حظوظه لتحقيق اللقب للملاك المتعاقدين معه أبناء «مويسان العتيبي»، أول إسطبل الغريبان ورفاعي الغريبان.