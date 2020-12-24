أشاد الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية اليوم (الخميس) بالدعم المستمر الذي يقدمه «الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي» تجاه عدد من الإعلاميين الرياضيين السعوديين.

ونوه عبر موقعه على الإنترنت بالرعاية السخية التي يحظى بها الإعلامي الرياضي السعودي، مشيراً إلى إعلان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن استمرار تقديم دعم خاص لعدد من الإعلاميين المستحقين في إطار مبادرة «صندوق دعم الإعلام الرياضي» بعد موافقة لجنة صندوق الدعم على صرف الدفعة الثانية والثالثة، وفق الجوانب المعتمدة من قبل لجنة صندوق دعم الإعلام الرياضي.

وتشمل هذه الجوانب: سداد ديون المعسرين، وتحمل بعض تكاليف الخدمات الصحية والعلاجية، أو المساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية لمن تنطبق عليهم شروط الدعم.

وتأتي هاتان الدفعتان بعد أن صرف الاتحاد الدفعة الأولى في رمضان الماضي لعدد من الإعلاميين الرياضيين المتضررين من جائحة فايروس كورونا المستجد، ما ساهم في تلبية احتياجات العيد لأسرهم، إذ بلغ عدد المستفيدين في العيد أكثر من 23 إعلاميا.

يذكر أن مبادرة صندوق دعم الإعلام الرياضي تهدف إلى دعم الإعلام الرياضي وملامسته لاحتياجات أسرهم، تقديراً وولاء لهم، وإيمانا بدورهم الكبير في خدمة الإعلام الرياضي.