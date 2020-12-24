اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي البرنامج التدريبي (الانفوجرافيك الرياضي) الذي انطلق يوم الإثنين الماضي في مدينة الخبر، بمشاركة 22 من إعلاميي وإعلاميات المنطقة الشرقية.وقدم المحاضر بندر الحديثي من خلال برنامج (الانفوجرافيك الرياضي) العديد من الخطوات التي تمكن الإعلامي من جمع البيانات وتحويلها إلى أرقام بما يتناسب مع طبيعة منصات الإعلام الرقمي، وكيفية توظيف الأيقونات والرموز التعبيرية، إضافة إلى استعراض عدد من البرامج الجديدة التي تساعد على تصميم وتطوير الأفكار الإبداعية لصناعة الانفوجرافيك.ويعد البرنامج التدريبي (الانفوجرافيك الرياضي) آخر برامج المرحلة الثالثة من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، التي شملت إقامة 15 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 1182 إعلامياً وإعلامية، وتنوعت ما بين برامج حضورية بلغ عددها (8 برامج) وأخرى أقيمت (عن بُعد) بواقع 7 برامج في مختلف التخصصات، وقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في المجال الإعلامي.