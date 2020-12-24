شهدت الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أحداثا وأرقاما وإنجازات مميزة، ويأتي أبرزها تربع الهداف عمر السومة مهاجم الأهلي بلقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين بعد إحرازه الهدف الشخصي 127 في مسيرته في دوري المحترفين مع فريقه الأهلي والذي استقبلته شباك الفتح، 21 هدفا تم إحرازها في الجولة، 21 هدفاً جاءت 8 أهداف منها في الشوط الأول، فيما اهتزت الشباك في الشوط الثاني 13 مرة، وجاءت 5 أهداف منها في الوقت القاتل ما بعد الـ90، وهي الجولة الأعلى إحرازاً للأهداف في هذا التوقيت، كما أنه غاب هدافو الدوري عن التسجيل وهم ديمتري بيتراتوس (الوحدة)، وكارلوس ستراندبيرج (أبها)، وإيميليو زيلايا (ضمك) ليلحق بهم فابيو أبرو (الباطن) بعد إحرازه لهدفه في النصر ليتساوى معهم برصيد 6 أهداف.وشهدت هذه الجولة إحراز الهدف 200 في الدوري لهذا الموسم والذي جاء عن طريق مهاجم الاتفاق وليد أزارو أمام الفيصلي في الدقيقة (90+5) في اللقاء الذي انتهى اتفاقياً بثلاثية نظيفة، والغريب أن شباك الفيصلي استقبلت الهدف المئوي الأول والذي جاء عن طريق مهاجم الاتحاد رومارينهو في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة.31 بطاقة صفراءوظهرت البطاقات الصفراء 31 مرة في هذه الجولة، واستمر الاتحاد في صدارة قائمة اللعب النظيف، إذ حصل لاعبوه على 12 بطاقة صفراء فقط، فيما يعد الفيصلي أكثر الفرق، وحصل لاعبوه على 27 بطاقة صفراء، ويعد الفيصلي الخاسر الأكبر من البطاقات المتراكمة، إذ سيغيب لاعبون منه في الجولة القادمة أمام الفتح وهما المدافع إيغور روسي، ولاعب الوسط الكسندر ميركل، بعد أن تحصل كل منهما على البطاقة الصفراء الرابعة في لقاء فريقهما أمام الاتفاق، كما سيغيب لاعب الرائد أرنود دجوم عن لقاء فريقه أمام الأهلي بعد أن تحصل على البطاقة الصفراء الرابعة أمام الاتحاد في هذه الجولة.وفي الوقت الذي واصل الهلال صدارته للدوري فإنه قفز لصدارة أكثر الفرق تسجيلاً متساوياً مع الأهلي والاتفاق برصيد 16 هدفا لكل فريق، فيما جاءت فرق النصر والتعاون والفيصلي كأضعف الفرق هجوماً برصيد 10 أهداف لكل فريق، كما حافظ الهلال على صدارته لأقوى دفاع، إذ استقبلت شباكه 4 أهداف فقط، ويليه التعاون الذي استقبل 5 أهداف، فيما يعد ضمك أضعف الفرق دفاعاً فقد استقبلت شباكه 19 هدفاً.الاتحاد دون خسارةوشهدت هذه الجولة تسجيل أطول سلسلة من دون خسارة وحققها الاتحاد، إذ لم يخسر في 8 جولات متتالية محطماً رقم الهلال بـ7 جولات متتالية والتي توقفت بعد الخسارة من الوحدة، كما شهدت الجولة وصول فريق الفتح لسلسلة أطول خسارة بعد أن تلقى خسارته الرابعة على التوالي ليتساوى مع الوحدة والعين، وتبقى سلسلة أطول فوز لصالح الهلال الذي فاز في 5 جولات متتالية، فيما يعد التعاون صاحب أطول سلسلة تعادل بـ3 جولات.الهلال يهز الشباكويعد فريق الهلال هو الوحيد الذي استطاع أن يسجل في جميع لقاءاته الـ9، ويليه فرق الاتحاد والأهلي والشباب والباطن، إذ تمكنوا من هز الشباك في 8 جولات، وعجز الأهلي عن هز شباك جاره الاتحاد في الديربي الذي انتهى اتحادياً بهدفين نظيفين، فيما عجز الاتحاد عن هز شباك الرائد في هذه الجولة وخرج بالتعادل السلبي، وكذلك عجز الشباب عن هز شباك التعاون وخسر برباعية نظيفة في هذه الجولة أيضاً، وغاب فريق الباطن عن التسجيل في الجولة الأولى فقط بعد خسارته من ضيفه الأهلي.شباك نظيفةوشهدت الجولة خروج 5 فرق بشباك نظيفة، وتصدر حارس التعاون كاسيو أنجوس قائمة أكثر الحراس محافظةً على نظافة شباكه، إذ خرج من 4 لقاءات بشباك نظيفة كانت آخرها أمام الشباب في هذه الجولة، ووصل حارس الاتحاد مارسيلو غروهي لوصافة الترتيب بعد محافظته لشباكه نظيفة للمرة الثالثة والتي كان آخرها أمام الرائد في هذه الجولة ليتساوى مع حارس الهلال عبدالله المعيوف، فيما يعد فريق الوحدة الوحيد الذي لم يخرج بشباك نظيف طوال الجولات الـتسع.