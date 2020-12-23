نجح المدير التنفيذي السابق لكرة القدم في النادي الأهلي مدير القطاعات السنية الحالي محمد الحارثي، إضافة إلى مدير فريق درجة الشباب بالنادي الأهلي خالد الأسمري، في الحصول على دبلوم الفيفا التنفيذي في الإدارة الرياضية (cies).

ويعتبر محمد الحارثي من الشخصيات ذات الباع الطويل في الإدارة الرياضية الخاصة بالفئات السنية

تحديداً، كما سبق له إدارة فريق كرة القدم الأول في النادي الأهلي لفترتين سابقتين.

وأشار محمد الحارثي إلى أن نجاحه إضافة إلى مدير فريق درجة الشباب في الحصول على الدبلوم الخاص بالإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم يأتي ضمن الخطط الخاصة بتطوير العمل الإداري بالفئات السنية في الأهلي أكاديمياً ورياضياً.